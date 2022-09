SBI TOP s padcem

Ljubljana, 20. septembra - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi izgubil 0,32 odstotka. Prometa je bilo za 797.817 evrov, okoli dve tretjini ga je odpadlo na delnice Krke, ki so se pocenile za 0,22 odstotka. V prvi kotaciji so se podražile le delnice Save Re, zaključni tečaj ostalih je ostal nespremenjen glede na ponedeljek ali pa so se pocenile.