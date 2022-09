Kraljev govor na Nizozemskem zmotili protesti jeznih kmetov

Amsterdam, 20. septembra - Žvižgi, vzkliki in glasni protesti jeznih kmetov so preglasili tradicionalni nagovor nizozemske kraljeve družine na dan prinsjesdag, ko monarh z govorom v parlamentu predstavi vladno politiko za prihodnje zasedanje parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Protesti ob nastopih kraljeve družine so sicer na Nizozemskem redek pojav.