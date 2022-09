Jubilejni paket Sinjega galeba tudi z izvirno novostjo

Ljubljana, 21. septembra - Pri Mladinski knjigi so ob 70-letnici zbirke Sinji galeb predstavili drugi paket jubilejnih knjig. Ob štirih ponatisih knjig iz slovenske in svetovne mladinske književnosti je izšla izvirna novost Grizolda in Maček Lune Šribar Jurančič ter prevodna novost Klementina ima rada rdečo Krystyine Boglar. Predstavili so še strip Philipa Waechterja.