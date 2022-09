V Izoli o zaščiti morja in učinkih makroregionalnih strategij

Izola, 20. septembra - Makroregionalne strategije so učinkovite, omogočajo povezovanje članic in nečlanic EU, reševanje političnih vprašanj, hkrati pa dajejo konkretne rezultate na lokalni ravni, so zatrjevali govorniki na slovesnem odprtju tedna sredozemske obale v Izoli. Konkretno bodo govorili o akcijskem načrtu za zaščito Jadranskega in Jonskega morja.