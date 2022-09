Mediji na Balkanu o novem non-paperju o odnosih med Beogradom in Prištino

Beograd, 20. septembra - Na Zahodnem Balkanu te dni mediji poročajo o novem domnevnem non-paperju, ki zadeva normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Nemčija in Francija naj bi pripravili novi okvir dialoga med stranema, ki poteka pod okriljem Evropske unije in ki naj bi predvideval srbsko priznanje Kosova. Avtentičnosti dokumenta ni potrdil še nihče.