Pionirski dom z novim programom Pionirski teater

Ljubljana, 21. septembra - Pionirski dom z letošnjo sezono pričenja progam Pionirski teater, ki bo namenjen samostojnim kulturnim ustvarjalcem, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi, zavodom in društvom. Vrhunske svobodne profesionalne ustvarjalce želijo povezati in jim ponuditi prostor, kjer lahko ustvarjajo in svojo umetnost predstavijo gledalcem.