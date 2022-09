Predsednica DZ sprejela predstavnike romske skupnosti z besedami ničesar o Romih brez Romov

Klakočar Zupančičeva je izpostavila, da je nacionalni program ukrepov vlade za Rome za obdobje 2021-2030 dober, vendar se žal ne izvaja. Zato je pozvala vse izvajalce, naj z vso skrbnostjo pristopijo k njegovi izvedbi, predvsem na področju izobraževanja. Na Dolenjskem osnovno šolo letno zaključita le dva romska otroka, je opozorila.

Romski otroci so poleg tega podvrženi kriminalu in nasilju, zato bi jih predsednica DZ k integraciji v družbo vzpodbujala "z neko pozitivno vzpodbudo". Klakočar Zupančičeva se zaveda, da je to lažje reči kot storiti, vendar bi ob primernih finančnih sredstvih in kadru to bilo izvedljivo.

Izobraževanje, vzgoja in projekti so rešitve, ki jih je omenila za vključevanje romskih mladostnikov v družbo. Da jih "bomo zaposlili na način, da bodo videli, da je dobro, da postanejo aktivni člani te družbe, tako kot vsi drugi otroci in mladostniki", je dejala.

Horvat Muc glede tega meni, da bi bilo najbolje, da se romski otroci integrirajo v obstoječe izobraževalne institucije že na ravni predšolskega izobraževanja. Na poskuse, da bi jih izobraževali v namenskih šolah, približanih naseljem pa Horvat Muc gleda s skepso, saj da v preteklosti niso dali zaželenega napredka.

Na jugovzhodu države si Horvat Muc medtem želi programe, s katerimi bi romske otroke, ki osnovno šolo zapuščajo v petem in šestem razredu, zadržali v izobraževalnem procesu.

Aktivna politika zaposlovanja na področju Romov ni dovolj aktualna, je nadaljeval Horvat Muc. Ob tem je spomnil na programe, ki so v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja v Prekmurju dali dobre rezultate z določitvijo romskih zaposlitvenih kvot v podjetjih.

Predsednica DZ si zato želi, da bi se dobre prakse iz Prekmurja, kjer je stanje romske skupnosti povsem drugačno kot v jugovzhodni Sloveniji, prenesle tja. Ob tem iskreno verjame, da vzpodbuda lahko naredi veliko več kot šiba, torej sankcija.

Omenila je še možnost odpiranja zakona o romski skupnosti, ki se ga bo DZ lotil po načelu "ničesar o Romih brez Romov".