ZZZS opozarja na možnost visokega primanjkljaja v prihodnjem letu

Ljubljana, 20. septembra - Upravni odbor ZZZS se je danes na seji seznanil s projekcijami poslovanja v obdobju 2022-2024. Projekcija primanjkljaja za prihodnje leto znaša več kot 500 milijonov evrov, so opozorili, zato od vlade pričakujejo pravno podlago za kritje primanjkljaja. Govorili so o številnih odprtih vprašanjih dolgotrajne oskrbe in zakona, ki jo ureja.