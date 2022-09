Sodišče EU znova proti splošni in neselektivni hrambi podatkov o komunikacijah

Luxembourg, 20. septembra - Splošna in neselektivna hramba podatkov o prometu in lokaciji ni v skladu s pravom EU, razen v primeru resne grožnje nacionalni varnosti, je danes odločilo Sodišče EU. S tem je pritrdilo družbama SpaceNet in Telekom Deutschland, ki jima nemška zakonodaja nalaga hrambo podatkov o prometu in lokaciji v zvezi s telekomunikacijami svojih strank.