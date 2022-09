Brez protipoplavnih ukrepov bi dele Ljubljane minuli konec tedna poplavilo

Ljubljana, 20. septembra - Zaradi protipoplavnih ukrepov na Glinščici in Malem grabnu po besedah Roberta Kusa iz oddelka za zaščito in reševanje v Mestni občini Ljubljana prejšnji konec tedna deli Ljubljane niso bili poplavljeni. "Vesel sem, da so bili izvedeni," je dejal župan Zoran Janković in dodal, da mesto na tem področju čaka še nekaj ukrepov.