Glasbeni festival Flores Musicae v znamenju Sredozemlja

Nova Gorica, 22. septembra - Kulturni dom Nova Gorica vstopa v jesensko dogajanje z 12. izvedbo festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae, ki bo povezoval Novo Gorico z Goriškimi Brdi vse do nedelje. Rdeča nit letošnje edicije festivala, ki nastaja pod umetniškim vodstvom goriškega lutnjista in pedagoga Bora Zuljana, je Sredozemlje.