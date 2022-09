Lokalne volitve: Ustavna odločba o volilnem sporu še ni uresničena, a to naj ne bi vplivalo na zakonitost volitev

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 30. septembra - Ustavno sodišče je leta 2020 ugotovilo neustavnost delov zakona o lokalnih volitvah, ki urejajo pritožbe na delo občinskih volilnih komisij. DZ je naložilo, naj neustavnost odpravi v letu dni, kar pa se še ni zgodilo. Kljub temu ustavna pravnika Rajko Pirnat in Julij Toplak menita, da to ne bo vplivalo na zakonitost in legitimnost volitev.