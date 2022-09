SBI TOP izgubil 0,16 odstotka

Ljubljana, 20. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem trgovanju na Ljubljanski borzi izgubil 0,16 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Luke Koper, ki so glede na ponedeljek izgubile 2,86 odstotka vrednosti. Po prometu izstopajo delnice Krke, s katerimi je bilo opravljenih za 222.350 evrov poslov. Do okoli 11.30 so se sicer pocenile za 0,22 odstotka.