V Gradcu bodo trg in ulico poimenovali po Ivici Osimu

Gradec, 20. septembra - Mestne oblasti v Gradcu, glavnem mestu avstrijske dežele Štajerska, so se odločile, da bodo eno svojih ulic in trgov poimenovali po nogometni legendi Ivici Osimu, dolgoletnemu strategu graškega Sturma in nekdanjemu jugoslovanskemu selektorju, je v ponedeljek poročala avstrijska tiskovna agencija APA.