Pri reševanju poškodovano policijsko plovilo

Piran, 20. septembra - V ponedeljek popoldne je 23-letnik pred piranskim ribiškim pristaniščem z gumenjaka padel v vodo. Pri tem se ni poškodoval, čoln pa se je vrtel brez nadzora. 23-letnika je iz morja rešil ribič, gumenjak pa so ustavili policisti Postaje pomorske policije. Pri tem je bilo plovilo P-16 poškodovano in je trenutno neplovno, so sporočili s PU Koper.