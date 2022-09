Piran, 20. septembra - Na plaži v Fiesi je v ponedeljek popoldne 57-letna državljanka Nemčije izgubila ravnotežje in padla v vodo. Takoj so pričeli z oživljanjem, a je zdravnik na kraju potrdil smrt, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so pojasnili, sumljivih okoliščin ob njeni smrti ni.