Britanski kolesarski as skupaj s Pogačarjem

Ljubljana, 20. septembra - Britanski kolesar Adam Yates je novi član elitne kolesarske ekipe iz Združenih arabskih Emiratov, UAE Team Emirates, za katero kolesari tudi slovenski as Tadej Pogačar. Kot so sporočili na uradni spletni strani, je 30-letni Britanec podpisal triletno pogodbo z veljavnostjo do konca leta 2025.