Šoštanjska občina v sanacijo plazu v Belih Vodah

Šoštanj, 24. septembra - Šoštanjska občina se je lotila sanacije plazu v Belih Vodah. Plaz je na cesti, ki vodi do spodnjega Brložnika oz. do priljubljene izhodiščne točke na Smrekovec. Vrednost del, ki bodo predvidoma potekala do začetka novembra, je ocenjena na skoraj 168.000 evrov, okoljsko ministrstvo pa je za sanacijo prispevalo nekaj manj kot 124.000 evrov.