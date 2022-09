Osem evropskih držav združilo moči v izobraževanju otrok o pravilnem ravnanju v prometu

Ljubljana, 20. septembra - V okviru današnjega svetovnega dne ozaveščanja o zavarovanju in svetovnega dneva otrok, je v želji po učinkovitejšem zmanjšanju tveganja nesreč, v katere so vpleteni tudi otroci združilo moči osem evropskih držav, ki predstavljajo aktivnosti za varnost otrok. Le te vsebujejo ulične akcije, spletne stripe in igrivo usposabljanje o varnosti.