Muzikal Fantom iz opere se po 35 letih poslavlja z Broadwaya

New York, 20. septembra - Muzikal Fantom iz opere se po 35 letih uprizarjanja poslavlja z Broadwaya v New Yorku. Najdlje uprizarjan muzikal na tem odru bodo zadnjič izvedli 18. februarja prihodnje leto, so sporočili na spletni strani broadway.org. Strokovnjaki za to odločitev krivijo upadanje števila gledalcev zaradi pandemije covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.