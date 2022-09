V nesreči s traktorjem v Vojskem umrl 32-letni voznik

Šmarje pri Jelšah, 20. septembra - Policisti so bili v ponedeljek obveščeni o nesreči v Vojskem, v kateri se je pri delu s traktorjem v vinogradu smrtno poškodoval 32-letni traktorist. Voznik je s traktorjem, na katerem je imel pripeto prikolico zdrsnil po hribu in pri prevračanju vozila padel iz kabine in se hudo poškodoval, so sporočili s Policijske postaje Celje.