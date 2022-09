Azijske borze pred začetkom zasedanja Feda v plusu

Tokio, 20. septembra - Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes gibali v pozitivnem območju in tako nekoliko nadoknadili ponedeljkov padec. Trgi povsod po svetu so sicer v pričakovanju zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC), ki bo danes in v sredo odločal o prihodnji denarni politiki ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.