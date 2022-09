Blinken posredoval v sporu med Armenijo in Azerbajdžanom

New York, 20. septembra - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v ponedeljek sestal z zunanjima ministroma Armenije in Azerbajdžana, da bi posredoval v sporu med sprtima stranema, ki sta pred nekaj manj kot tednom dni razglasili prekinitev ognja po smrtonosnih spopadih, ki so terjali več kot 200 žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.