Flick ni zaskrbljen zaradi krize Bayerna

München, 20. septembra - Nekdanji glavni trener nogometnega velikana iz Bavarske, Hansi Flick, ni zaskrbljen zaradi trenutne rezultatske vrzeli, v kateri so se znašli nogometaši Bayerna Münchna. Nogometaši iz bavarske prestolnice so po slabšem uvodnem delu sezone, po treh zaporednih neodločenih izidih in porazu, na komaj petem mestu prvenstvene lestvice.