Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem in tako prekinili trend padanja s konca prejšnjega tedna. Vlagatelji so bili danes na lovu za ugodnimi ponudbami, pričakujoč odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve o zvišanju ključne obrestne mere, ki bo znana v sredo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.