Kraljico Elizabeto II. pokopali v kapeli svetega Jurija

London, 19. septembra - Kraljico Elizabeto II. so pokopali in leži poleg svojega pokojnega moža, vojvode Edinburškega, v spominski kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, so zapisali na uradni spletni strani kraljeve družine. Pogreb je v spominski kapeli na windsorskem gradu potekal v ožjem družinskem krogu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.