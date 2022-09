Na vrtu pisateljskega društva odkrili kip Petru Božiču

Ljubljana, 19. septembra - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev so nocoj odkrili kip pisatelja in dramatika Petra Božiča ob letošnji 90. obletnici njegovega rojstva. Ob obletnici pa je pri založbi Beletrina izšla knjiga Ko oblasti sploh ni, ki vsebuje avtorjeve še neobjavljene spomine na Ljubljano v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja.