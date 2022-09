Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu

Brdo pri Kranju, 19. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je pričela s pripravami na tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski. Prvi trening so izpustili Žan Celar, Jan Oblak in David Brekalo. Prvi je zaradi poškodbe že zapustil reprezentančni tabor.