Ob robu splošne razprave 77. zasedanja generalne skupščine ZN ponovno tudi Clintonova globalna pobuda

New York, 19. septembra - Ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN tokrat prvič po letu 2016 potekajo tudi srečanja in seje v okvirju Clintonove globalne pobude, za katero vlada izjemno zanimanje, saj so morali organizatorji zavrniti okrog 1000 udeležencev.