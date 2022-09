Lukić ob prihodu na inšpektorat za delo: Kršilci se nas morajo začeti bati

Ljubljana, 19. septembra - Položaj v.d. glavnega inšpektorja na Inšpektoratu RS za delo je danes prevzel Luka Lukić. "Želja, cilj in ambicija so, da inšpektorat pridobi na ugledu med ljudmi in hkrati, da se ga tudi najhujši kršitelji pravic delavcev začnejo bati," je dejal ob prevzemu funkcije. Učinkovitost inšpektorata je tudi želja ministra za delo Luka Mesca.