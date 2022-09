Bobnarjeva v Beli Krajini o romskih skupnostih in odstranjevanju ograje na meji

Črnomelj/Vinica, 19. septembra - Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je danes obiskala Belo krajino, kjer se je sestala s črnomaljskim županom Andrejem Kavškom in si z njim ogledala poškodovano panelno ograjo na meji v Vinici. Razpravljala sta predvsem o odstranjevanju ograje in tematikah, povezanih z romsko skupnostjo, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.