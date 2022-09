Komisija za nadzor javnih financ se je seznanila s predlogom rebalansa proračuna

Ljubljana, 19. septembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je danes seznanila s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos, predlogov dopolnil ni podala. Opozicijski člani so opozorili na predvideno zmanjšanje sredstev na nekaterih pomembnih postavkah. Finančni minister je poudaril, da so vsi porabniki dobili toliko, kot so ocenili, da bodo porabili.