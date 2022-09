Po Londonu slovo od kraljice Elizabete II. še v Windsorju

London, 19. septembra - Po slovesu v Londonu so se od kraljice Elizabete II. poslovili še v Windsorju. Krsta z njenimi posmrtnimi ostanki je po sprevodu po okoliških ulicah prispela na Windsorski grad, kjer so se člani kraljeve družine in več sto drugih povabljencev zbrali na bogoslužju v kapeli svetega Jurija. Ob zaključku so krsto spustili v družinsko grobnico.