Na sedežu ZN pozivi za rešitev krize izobraževanja in doseganja razvojnih ciljev

New York, 19. septembra - Dan pred uradnim začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev na 77. zasedanju generalne skupščine ZN so svetovni voditelji, ki niso bili zbrani na pogrebu britanske kraljice Elizabete II., v New Yorku nizali pozive za rešitev razvojnih ciljev, nadaljeval pa se je tudi poseben Vrh o transformaciji izobraževanja.