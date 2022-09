Blizu izraelske obale odkrili 3300 let staro grobno jamo

Tel Aviv, 20. septembra - V Izraelu so po naključju odkrili nedotaknjeno pokopališko jamo, staro približno 3300 let. Grobna jama iz časa egipčanskega faraona Ramzesa II. vsebuje na desetine starodavnih predmetov. Odkrili so jo v nacionalnem parku Palmahim pri Sredozemskem morju, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz urada za starine.