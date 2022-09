Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodu novega trgovalnega tedna spustili pod petkove zaključne vrednosti in tako nadaljevali trend padanja s konca preteklega tedna. Vlagatelji se pripravljajo na novo veliko zvišanje ključne obrestne mere s strani ameriške centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.