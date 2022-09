Škoda po zadnji ujmi v državi naj bi presegla prag za državno pomoč po ujmah

Osilnica/Kostel, 19. septembra - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je popoldne ogledal razmere in škodo, ki jo je povzročila vremenska ujma v občinah Osilnica in Kostel. Ob tem so se z županjo in županom strinjali, da bo škoda, ki jo je povzročila ujma v državi, najverjetneje presegla 3,5 milijona evrov, kar pomeni, da bodo izpolnjeni pogoji za pomoč države po ujmah.