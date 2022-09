Samsung cilja na ogljično nevtralnost do leta 2050

Seul, 24. septembra - Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je predstavil novo okoljsko strategijo, s katero želi podpreti globalna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. Do leta 2030 nameravajo v različne okoljske pobude vložiti več kot pet milijard evrov, do leta 2050 pa želijo doseči ogljično nevtralnost, so sporočili iz družbe.