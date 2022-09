SBI TOP izgubil 1,17 odstotka vrednosti

Ljubljana, 19. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 1,17 odstotka in se ustalil pri 1064,29 točke. Posredniki so ustvarili za 810.507 evrov prometa, od tega več kot polovico z delnicami Krke. V prvi kotaciji so se ob zelo skromnem prometu podražile le delnice Luke Koper, za delnice Telekoma Slovenije pa ni bilo zanimanja.