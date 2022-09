Eržen od petka strokovni direktor NIJZ s polnim mandatom, Gabrovec še čaka na soglasje vlade

Ljubljana, 19. septembra - Svet NIJZ je prejšnji četrtek za strokovnega in generalnega direktorja izbral Ivana Eržena in Branka Gabrovca. Na NIJZ so za STA pojasnili, da je Eržen mandat nastopil prejšnji petek, saj za njegovo imenovanje soglasje vlade ni potrebno. Je pa soglasje vlade potrebno za imenovanje Gabrovca, vlada bi ga lahko dala že ta teden.