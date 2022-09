Na strelskem SP v Osijeku kar štirje člani družine Maček

Ljubljana, 19. septembra - Strelska tekmovanja najvišje kakovostni ravni si sledijo kot po tekočem traku. Po evropskih prvenstvih s puško šibrenico v ciprski Larnaki in z malokalibrskem orožju na 25 in 50 metrov v poljskem Vroclavu se bo strelska smetana zbrala v hrvaškem Osijeku, kjer bo med 20. septembrom in 9. oktobrom svetovno prvenstvo v trapu in skeetu.