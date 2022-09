Na Gornjem Pijavškem v Mestni občini Krško okrepili prometno varnost

Krško, 19. septembra - Župan Mestne občine Krško Miran Stanko in član sveta krajevne skupnosti mesta Krško s Pijavškega Alojz Božič sta na Gornjem Pijavškem danes namenu predala novi avtobusni postajališči in prenovljeni priključek na državno cesto Sevnica-Krško. Naložba v znesku približno 300.000 evrov bo predvsem okrepila prometno varnost, so sporočili z občine.