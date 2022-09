Likovna urednica Tanja Komadina za STA: Vsaka knjiga, vsak avtor je zgodba zase

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 20. septembra - Tanja Komadina je več let delovala na področju stripa in ilustracije, leta 2020 je postala likovna urednica pri Mladinski knjigi. Za STA je povedala, da je šlo "takoj zares". "Vsaka knjiga, vsak avtor sta zgodba zase. Čeprav veliko ilustratorjev in ilustratork poznam od prej, se v tej vlogi na novo spoznavamo. Z vsako knjigo je sodelovanje lažje."