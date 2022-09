Vodstvo Hita napoveduje pogajanja s sindikatom za preprečitev stavke

Nova Gorica, 19. septembra - Razlogov za stavko ni, se je na odločitev Sindikata igralniških delavcev (SIDS), da za 30. september napove stavko, odzval predsednik uprave Hita Tomaž Repinc. Kot je dodal, se bodo že v tem tednu sestali s predstavniki sindikata in se skušali dogovoriti, da do stavke ne bi prišlo. Stavka naj bi sicer potekala ob koncih tedna vse do konca leta.