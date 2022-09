Mlakar in Mevlja danes na reprezentančnem zboru

Ljubljana, 19. septembra - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je za tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski v zadnjem trenutku vpoklical dva nova igralca. Iz nogometne zveze so sporočili, da na zbor na Brdu pri Kranju prihajata napadalec splitskega Hajduka Jan Mlakar in branilec moskovskega Spartaka Miha Mevlja, ki ju na prvotnem seznamu ni bilo.