S projektom zaDravo v izboljšanje stanja dravskega ekosistema

Starše, 20. septembra - Projekt zaDravo je po besedah vodje Borisa Keuca iz Regionalne razvojne agencije (RRA) Podravje - Maribor trenutno največji projekt v Sloveniji, ki naslavlja biotsko raznovrstnost in območja Natura 2000. V njegovem okviru tečejo številna dela s ciljem izboljšanja stanja rečnega in obrečnega ekosistema reke Drave, med drugim v Zlatoličju in Trčovi.