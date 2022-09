V Iranu protesti zaradi smrti 22-letnice v rokah policije

Teheran, 19. septembra - Več dni po smrti 22-letne Mahse Amini, ki je umrla v rokah iranske moralne in verske policije, se jeza številnih Irancev še ni polegla. V več mestih po državi so se ljudje odpravili na ulice, v Teheranu so se med drugim pred univerzo zbrali študentje. Več slavnih Irank si je protestno odrezalo lase in to objavilo na spletu.