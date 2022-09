S fotografsko razstavo začetek 11. Kulturne ambasade Palestine

Ljubljana, 19. septembra - V Galeriji Janez Boljka v Ljubljani bodo drevi odprli fotografsko razstavo Podobe Palestine: palestinski fotografi od 1920 do danes. Razstava bo odprla 11. Kulturno ambasado Palestine, ki se letos osredotoča na palestinske fotografe in fotografinje ter na vprašanje fotografije kot medija (s)poročanja o družbeno-političnem in kulturnem dogajanju.