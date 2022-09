Furs v nadzor nad vračanjem prejetih sredstev na podlagi interventne zakonodaje

Ljubljana, 19. septembra - Finančna uprava RS (Furs) vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po protikoronski zakonodaji, poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za pomoč prek sistema eDavki do 10. oktobra oddajo izjavo o vračilu upravičenj. S tem se lahko izognejo nadzoru in globam.