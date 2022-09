Med obema Goricama ponovno mednarodna linija mestnega prometa

Nova Gorica, 19. septembra - Družbi Nomago in APT sta ob podpori novogoriške mestne občine in italijanske Občine Gorica danes ponovno vzpostavili mednarodno linijo mestnega prometa med obema Goricama. Ta je v preteklosti že povezovala mesti na obeh straneh meje, a je bila zaradi epidemije covida-19 dve leti prekinjena, so sporočili iz novogoriške mestne občine.